Veenendaalse (38) krijgt celstraf voor stalken ex-man

Veenendaal­se schrijver Rik Valkenburg op reserve­lijst voor een straatnaam, Paul Heij krijgt een ‘hof’

20 januari VEENENDAAL - Rik Valkenburg moet nog even wachten voordat er een straat naar hem genoemd gaat worden in Veenendaal. Het voor hem geplande straatje in het centrum van de stad is komen te vervallen.