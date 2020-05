Veenendaalse (52) die zoutzuur gooide in de ogen van vrouw in Renswoude moet een jaar de cel in

‘Drugslab’ in woonhuis Veenendaal was klein, verdachten weer vrijgela­ten

11:07 VEENENDAAL - In een woning aan de Honingzwam in Veenendaal, waar de politie vrijdag 1 mei binnenviel, werden drugs geproduceerd, maar op bepekte schaal. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM). Van een echt drugslab was volgens Justitie dan ook geen sprake.