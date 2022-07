Veenendaalse bijenmarkt keert terug op de oorspronkelijke plek: de Bijenmarkt

Het is een traditie van ongeveer zeshonderd jaar: de jaarlijkse bijenmarkt in Veenendaal, de oudste van West-Europa. Na jaren van omzwervingen komt het evenement deze zaterdag terug op de plek waar het ooit begon, aan de Nieuweweg Noord bij pannenkoekenhuis De Bijenmarkt.

Een andere traditie werd hierbij overboord gegooid, die van de derde dinsdag in juli. ,,Dat was een hele worsteling voor ons", zegt organisator en keurmeester Henk Vernooij. ,,Ik vind het ook een heftige trendbreuk, want de dinsdag was niet voor niets de historische dag voor de bijenmarkt.”

Drie dagen bezig

Vernooij legt uit dat de imkers de dag voor de markt met hun volken naar Veenendaal komen. ,,De volgende dag is de markt en de derde dag gaan ze weer naar huis. Velen van hen waren altijd christelijk, dus viel de zondag af. Dan werd er niet gereisd. Zo zijn ze ooit op de dinsdag gekomen.”

De organisatie wil het nu, ook met het oog op bezoekers, proberen op de zaterdag. ,,Daarbij heeft deze plek het grote voordeel dat we geen vrijwilligers hoeven te zoeken voor de catering. Dat gebeurt nu professioneel bij De Bijenmarkt.”

Terugloop van het aantal volkeren

In de loop der jaren heeft de bijenmarkt aan populariteit ingeleverd. ,,Er werden wel eens minder volken aangevoerd vanwege het te warme weer, maar in zijn algemeenheid hadden we tien tot vijftien jaar geleden nog honderden volken. Deze keer veracht ik er maar twintig.”

Toch is er van alles te beleven. Niet alleen voor Vernooij die de volken allemaal gaat keuren, maar ook voor de bezoekers. Er worden bijenvolken verkocht en er is tweedehands imkermateriaal verkrijgbaar. Natuurlijk is er honing te koop, net als andere bijenproducten. Ook is er een demonstratie bijenkorfvlechten en informatie over het imkeren met een korf.

Uitleg bij de keuring

Hoogtepunt voor de imkers is de keuring van de volken. Dat gebeurt tussen 10.00 en 11.00 uur. De keuring is openbaar, de keurmeesters lichten hun bevindingen toe. ,,Dat is heel leerzaam", vindt Vernooij. Wegens corona is de bijenmarkt de laatste twee jaar niet gehouden.

De Veenendaalse bijenmarkt is van 10.00 tot 15.00 uur en gratis toegankelijk.