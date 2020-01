Veenendaalse cafébaas over lachgasrel: ‘Ik kan niet eens meer slagroom bij de chocolademelk doen’

De eigenaar van een café in Veenendaal haalde zich de woede van burgemeester Kats op de hals, door daags voor een lachgasverbod in de plaats te stunten met gratis ballonnetjes. Maar die stunt was juist een protest, zegt de kroegbaas nu. Het verbod gaat volgens hem veel te ver.

Natuurlijk stopt café De Heeren van Ruysdael met de verkoop van lachgas. ,,We leven in een rechtsstaat en hebben ons te houden aan de daarbij behorende regels”, zegt de eigenaar. En die regels zijn duidelijk: vanaf morgen geldt er in Veenendaal een lachgasverbod. Maar voor het zo ver is, wilde de kroeg nog even stunten.

Althans, de lachgasleverancier van verschillende horecabedrijven in de stad wilde stunten. ,,Want die gaat door dit verbod inkomsten missen.” De leverancier bedacht een actie: de twee avonden voorafgaand aan het verbod, zijn in De Heeren lachgasballonnetjes te koop. Twee voor de prijs van één. Het initiatief werd gisteren op Instagram aangekondigd.

Dat schoot burgemeester Gert-Jan Kats in het verkeerde keelgat. Hij veroordeelde de actie van het café: ,,Dit bewijst dat lachgas zwaar wordt onderschat. Ik roep het uitgaanspubliek op om je verstand te gebruiken bij het uitgaan en niet te spelen met je gezondheid.”

Toefje slagroom

Maar volgens de uitbater van De Heeren gaat het nieuwe beleid veel verder dan alleen het recreatieve gebruik door jongeren. ,,Zoals het nu geformuleerd is, is het aanwezig hebben van de stof in een horecazaak verboden. Dat houdt dus feitelijk in dat een toefje slagroom bij een appelgebakje of chocolademelk ook tot het verleden behoort in Veenendaal.”

Bovendien vreest de eigenaar dat het gebruik van lachgasballonnen zich nu gaat verplaatsen naar buiten. ,,Het gevolg hiervan is dat omwonenden overlast hiervan gaan ondervinden. Tot op heden was het beleid bij de horecazaken die lachgasballonnen verkochten dat klanten er niet mee naar buiten mochten.” En wat als een gast nu zelf een lachgaspatroon bij zich heeft, vraagt hij zich af. ,,Dat mag je het niet in beslag nemen omdat het geen illegaal middel is. En als diegene een ballon gebruikt met z'n eigen lachgaspatroon kun je ook moeilijk optreden. Het is allemaal bij wet niet verboden. Dus het handhaven zal voor de nodige problemen zorgen.”

Sommige ondernemers in Veenendaal hebben al bezwaar gemaakt bij de gemeente, net als de lachgasleverancier. De Heeren beraadt zich daar nog over, zo laat de uitbater weten. ,,Maar tot er meer duidelijkheid over is, stoppen we wel met de verkoop van lachgas. We hebben het te respecteren.”