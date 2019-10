Veenendaalse cafébaas radeloos na bedreigingen: ‘Sluiting voelt heel onrechtvaardig’

,,De veiligheid van jullie als bezoekers, van mijn personeel en die van mijn familie en mijzelf is uiteraard belangrijker dan wel of niet open kunnen’’, begint Tamminga zijn betoog op het Facebook-kanaal van de kroeg. ,,Toch voelt het heel onrechtvaardig en maakt het me boos dat we in een land leven waar het blijkbaar mogelijk is om op deze manier een goedlopende zaak kapot te maken.’’

Nog altijd vraagtekens

De aanleiding is een reeks incidenten. Zo werd er in de nachtelijke uren brand gesticht, is er op het pand geschoten en legden nog altijd onbekende daders een handgranaat voor de deur. De Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats vindt het vanwege de openbare orde en veiligheid niet verantwoord het café weer te openen. De uitgeloofde beloning van 15.000 euro voor de gouden tip, leidde tot op heden nog niet tot een doorbraak in de zaak.

Quote Al onze handel is volledig legaal en voor iedereen inzichte­lijk Sytse Tamminga, Café Het Dak van de Markt

Uitbater Tamminga benadrukt in zijn Facebookbericht nogmaals geen idee te hebben uit welke hoek de dreiging komt. ,,Ik zeg het nog een keer: ik heb geen idee waarom ons dit moet overkomen en ik ben op geen enkele manier betrokken bij wat voor illegale zaken dan ook.’’

Ogen gericht op lachgas