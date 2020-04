Veenendaalse juwelier Van Manen kan weer open dankzij deze ‘unieke’ vondst

Veenendaal wil aanslui­ting bij Ede voor daklozenop­vang en beschermd wonen

17 april VEENENDAAL Daklozen uit Veenendaal moeten in geval van nood nu nog naar Amersfoort. Maar met ingang van 1 januari 2022 is het de bedoeling dat ze naar Ede gaan. Dat is de wens van de gemeente Veenendaal, die Amersfoort in wil ruilen voor Ede wat betreft beschermd wonen en de opvang van daklozen.