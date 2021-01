Veenendaalse Lucas van Roekel weet weer indruk te maken bij ‘The Voice of Holland’

Volwassenversie

Hij zou in Boston gaan studeren, maar vanwege corona kon hij daar nu heen. Daarom is hij nu in Nederland. Omdat hij bij The Voice Kids goede ervaringen had opgedaan, besloot Lucas het eens te proberen bij de volwassen versie.

En tot nu met succes. Hij mag na The Battles door naar de volgende ronde. Al had hij geen gemakkelijke tegenstander in The Battles. Syldiane Asiati waarmee hij het nummer To die for van Sam Smith zong, deed het minstens zo goed. ,,Het is lastig kiezen’’, zei Waylon.