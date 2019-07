Veenendaalse moskee beklad met maandverband en smerigheid: ‘Ik denk dat dit het werk is van een gek’

updateVEENENDAAL - De Nasser moskee in Veenendaal is in de nacht van zondag op maandag door onbekenden beklad. Maandverband en een substantie die lijkt op menselijke uitwerpselen zijn op het pand aangebracht.

Volledig scherm Maandverband bij de ingang van de Nasser moskee in Veenendaal © Yasin Makineli Hassan Saïdi, voorzitter van het bestuur van de Marokkaanse Nasser moskee in Veenendaal, spreekt van een onaangename verrassing maandagochtend. ,,Het is gebeurd in de nacht van zondag op maandag, we ontdekten het 's ochtends.”



,,Er zijn geen leuzen op de muren gekalkt, maar het was wel veel smerigheid. De politie is meteen gekomen en is nu bezig met een onderzoek.”



De gemeente heeft direct aangeboden om het schoon te maken. ,,Een sympathiek gebaar, maar dat was niet nodig, we hebben het zelf met vrijwilligers schoongemaakt.”



Het besmeuren van een moskee in Veenendaal is zeldzaam. Saïdï: ,,Het is wel eens een keer gebeurd, maar dat is al weer lang geleden.” Er is ook niets bekend van bedreigingen. ,,Ik denk dat dit het werk is van een gek.”

De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2010. Toen was het twee keer raak: de moskee werd beklad met een White Power-leus. Ook werd er een ruitje ingegooid met een steen. Ook lagen er toen twee kleine varkenspootjes voor de deur.

‘Onacceptabel’

‘Het is onacceptabel dat zo iets vreselijks kan gebeuren bij de grootste moskee van Veenendaal’, schrijft raadslid Yasin Makineli van DENK Veenendaal op zijn Facebook-pagina. ‘Als DENK gaan wij ons de komende tijd nog harder inzetten om moskeebeveiliging te kunnen realiseren.’

Makineli heeft tien schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij is onder meer benieuwd of de burgemeester al op de hoogte is van de daad. Ook wil hij weten wat de bekladding betekent voor het dreigingsbeeld als het gaat om de beveiliging van moskeeën.

DENK heeft in Veenendaal al eerder in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de beveiliging van de moskeeën in Veenendaal. Veenendaal heeft twee moskeeën; de Turkse Ihlas moskee en de Marokkaanse Nasser moskee aan de Heuvel.

Geloofsgemeenschap krijgt nieuw onderkomen

De Marokkaanse geloofsgemeenschap in Veenendaal krijgt volgend jaar een nieuw onderkomen. De huidige moskee aan de Heuvel zit veel te krap in zijn jasje en er is weinig plek om te parkeren. Vorig jaar is begonnen met de bouw van een nieuwe moskee aan de Nijverheidslaan in het Pionierkwartier, een voormalig bedrijventerrein waar ook nieuwe woningen en straten komen.

De gemeente heeft drie jaar geleden groen licht gegeven voor de bouw. Opmerkelijk was toen dat er geen zienswijzen tegen de bouw zijn ingediend.

Opmerkelijk, maar niet verbazingwekkend, vond toenmalig burgemeester Wouter Kolff in 2016: ,,Want hier is een lang traject aan voorafgegaan. Er is veel gesproken met omwonenden, moskeebestuur en alle betrokkenen, waardoor mensen ook goed weten wat er gaat gebeuren.’’