Veenendaalse oud-wethouder Pilon treft stoffelijk overschot van man aan in Omleidingskanaal: ‘Ik dacht eerst dat het een ton of een doos was’

updateAan de Raadhuisstraat in Veenendaal is maandagmorgen rond 09.35 uur het stoffelijk overschot van een man gevonden in het Omleidingskanaal. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit het water gehaald.

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De politie is ter plaatse meteen een groot onderzoek begonnen. Naar de identiteit van het slachtoffer en naar mogelijke sporen rond het gebied Raadhuisstraat en Duivenwal. Tijdens het onderzoek was onder meer de brug ook afgesloten.

De brandweer is met duikers te water gegaan om het lichaam te bergen. Tijdens de operatie heeft een politiehelikopter boven de vindplek gevlogen. Inmiddels is het stoffelijk overschot naar het ziekenhuis overgebracht waar een lijkschouwing wordt gedaan in het bijzijn van de politie.



,,Dat is standaardprocedure", laat een woordvoerder van de politie weten. ,,De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend en het onderzoek ter plaatse is nog gaande. De toedracht is nog niet vastgesteld.” Bij het onderzoek worden alle mogelijkheden open gehouden variërend tussen een ongeval en een misdrijf.

Oud-wethouder ontdekte het lichaam

Oud-wethouder Jaap Pilon deed maandagochtend de ontdekking van het lichaam. ,,Ik reed op de fiets langs het Valleikanaal (Omleidingskanaal, red.). In de buurt van restaurant Mucha zag ik iets drijven in het water, iets groots en gestreept. Ik dacht eerst aan een ton of een doos. Tegen een bekende die daar toevallig ook was zei: ‘Ik ga bij de J.H. Van Schuppenbrug toch even de oever af.’”

,,Toen zagen we dat het een lijk was, een manspersoon. We hebben direct 112 gebeld. De politie was er binnen drie minuten, de brandweer een minuutje later. Zij hebben het lichaam geborgen. Ik ben daarna vrij snel vertrokken, had daar verder niets meer te zoeken. Het onderzoek is aan de politie.”

Jaar geleden ook in Omleidingskanaal

Iets minder dan een jaar geleden werd op bijna dezelfde locatie ook een stoffelijk overschot in het Omleidingskanaal aangetroffen. De vrouw die uit het water werd gehaald bleek te zijn verdronken. Er was geen sprake van een misdrijf. De vrouw kon niet zwemmen.

