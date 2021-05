Veenendaalse rechercheur (33) lekte over cokemanege: ‘Ze stuurden foto's van mijn kinderen’

Burge­mees­ter sluit zoveelste woning waarin honderden wietplan­ten werden gekweekt: ‘Dit past niet in Veenendaal’

8 april VEENENDAAL - In een appartement aan de J.G. Sandbrinkstraat in Veenendaal zijn ruim 200 hennepplanten gevonden. De woning is inmiddels gesloten door burgemeester Gert-Jan Kats. Het is de zoveelste wietkwekerij die in Veenendaal is aangetroffen in de afgelopen maanden.