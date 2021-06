Veenendaalse Sanne rent 12 marathons in 12 provincies in 12 maanden: ‘Ik kom op de gekste plekjes uit’

Veroorde­ling en vrijspraak voor woningin­braak bij bejaarde Veenenda­ler

4 juni Een 29-jarige Edenaar is donderdag veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor een gewelddadige inbraak in de woning van een 84-jarige man in Veenendaal. Een 24-jarige medeverdachte uit Ede werd door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken. Tegen de mannen was twee jaar celstraf geëist.