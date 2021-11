Veenendaalse school zucht onder corona: ruim 300 leerlingen ziek thuis

Politie-in­val in Veenendaal­se flat was vanwege valse melding: melder opgepakt

VEENENDAAL - De politie-inval in een flat op het Prins Willem-Alexanderpark zaterdagavond in Veenendaal was vanwege een valse melding. De melder liet de politie weten dat er iemand met een vuurwapen in een woning zou zijn.

