Veenendaalse vervoerder de cel in voor verzekeringsfraude

Kostbare partij koper

De H. is eigenaar van een vervoersbedrijf in Veenendaal dat zijn naam draagt. Hij vervoerde twee jaar geleden een kostbare partij koper. Hij deed aangifte dat die vrachtwagen van zijn terrein in Veenendaal was gestolen.

De verzekeringsmaatschappij ontdekte na een duur technisch onderzoek dat De H. eerst de dure partij koper had gelost en daarna de vrachtwagen zelf in brand had gestoken. De rechtbank nam de conclusies van dat onderzoek over. Het OM had een maand meer gevangenisstraf geëist.