Veenendaalse woning zes maanden op slot na vondst zwaar vuurwerk en drugs

De woning in Veenendaal waar de politie woensdag zwaar vuurwerk en drugs aantrof, is voor een half jaar gesloten. Dat is gebeurd in opdracht van burgemeester Gert-Jan Kats die zo de rust en de veiligheid in de buurt wil herstellen.