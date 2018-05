Veenendaalse zangeres na levertransplantatie: 'Wat een wonder dat ik nog leef!'

Update Fietser (52) overleden na aanrijding met motorscoo­ter in Veenendaal

6 mei VEENENDAAL - Een 52-jarige fietser is overleden na een aanrijding met een motorscooter in Veenendaal. Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 18.00 uur op de Weverij in Veenendaal. De fietser moest ter plekke gereanimeerd worden. Vanochtend maakte de politie bekend dat de man aan zijn verwondingen is overleden.