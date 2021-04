Veenendaalse zussen starten eigen hoodielijn met vrolijke quotes: ‘Na elk TikTok-filmpje 5 bestellingen erbij’

Ruzie om 70 euro ontaardt in vechtpar­tij waarbij twintigers ontsnappen aan de dood: ‘Ik stond doodsang­sten uit’

8 april VEENENDAAL - Een conflict dat volgens justitie ging om cocaïne liep afgelopen december in Veenendaal volledig uit de hand. ,,Ik heb in het wilde weg geslagen”, gaf Harry van D. (46) donderdag toe. Maar hij had naar eigen zeggen met een mes in zijn hand geen keus, omdat hij werd aangevallen.