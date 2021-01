Veenendaler (21) wilde brand stichten: met kofferbak vol benzine aangehouden

update Burgemees­ter hekelt relschop­pers Veenendaal: ‘Geen enkele maatregel rechtvaar­digt geweld’

13:54 VEENENDAAL - In Veenendaal zijn maandagavond twee aanhoudingen verricht bij rellen in de omgeving van het Bruïneplein. Daar werd de politie met vuurwerk bekogeld. Elders in Veenendaal brandde een taxibusje uit.