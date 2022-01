Veenendaler (22) met bijna 40 gram coke en vuurwapen in z'n auto krijgt celstraf

Veenendaal vindt geen private partner voor warmtenet nieuwbouw­wijk en wil het nu zelf doen

VEENENDAAL - Veenendaal is er niet in geslaagd om een kandidaat te vinden die een collectief warmtenet aan wil leggen in de nieuwbouwwijk Groenpoort. Warmtebedrijf Eteck ziet er geen brood in en is afgehaakt. De gemeente ziet nog maar één optie: het eigen energiebedrijf DEVO vragen om de klus te klaren.

