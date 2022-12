Veenendaler (25) verdacht van 20 autobranden in één nacht die buurt schokte: zijn dna zat op jerrycan

video en update Bewoners achtervolg­den verdachten autobran­den in Edese wijk Veldhuizen

EDE - Bewoners van de wijk Veldhuizen hebben in de nacht dat er twintig auto's in de wijk in vlammen opgingen, de daders achtervolgd. Dat werd dinsdagavond duidelijk in een uitzending van Opsporing Verzocht.

27 oktober