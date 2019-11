Veenendaler (28) die eigen huis in brand stak moet de cel in

Man afgeran­seld door groep in Veenendaal, vrouw doet getuigenop­roep

24 november VEENENDAAL - Wie heeft gezien hoe een man in de nacht van zaterdag op zondag in Veenendaal door een groep in elkaar werd geslagen? Ramona Disseldorp is op zoek naar getuigen. Ze heeft op Facebook een oproep geplaatst die massaal wordt gedeeld.