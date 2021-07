Veenendaler (42) vrijgesproken van ontucht en mishandelingen, wel werkstraf voor corrigerende tikken

‘Een van de grootste ketelbou­wers voor drugs van Nederland’ opgepakt in Overberg: invallen door heel het land

29 juni OVERBERG - Drie mannen zijn dinsdag opgepakt, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij het produceren van synthetische drugs. Een ketelbouwer van 54 uit Overberg is de hoofdverdachte in de zaak. Hij is in zijn woonplaats opgepakt en is vermoedelijk een van de grootste ketelbouwers van Nederland, zo laat de politie weten.