Veenendaler bedenkt christelijke versie Airbnb: geen sleuteloverdracht op zondag

,,Voor sommige mensen is het financieel gezien nodig om hun eigen huis te verhuren om zelf op vakantie te kunnen’’, zegt De Groot, eigenaar van Autobedrijf De Groot. ,,Dan moet je maar net iemand vinden die in dezelfde periode op vakantie wil als jij. Via een advertentie in de krant lukt dat niet altijd.’’ Zo werd zijn idee geboren voor Diskoffer. Via deze dienst kunnen mensen zowel een huis huren als hun eigen huis verhuren.

Niet op zondag

Dat kan ook al op Airbnb, dat wereldwijd opereert. Waarom dan een christelijk tintje? ,,Er zijn christenen die geen gebruik maken van Airbnb, omdat je ook op zondag bij een huis moet kunnen aankomen en een sleuteloverdracht moet kunnen doen. Dat willen ze niet altijd.’’



Daarnaast is het voor veel christenen fijn om hun huis te verhuren aan mensen met dezelfde achtergrond, zegt hij. ,,Dat wil niet zeggen dat het concept specifiek voor christenen is. Maar omdat we mikken op dezelfde doelgroep, merken we dat mensen het concept waarderen.’’

Kerken in de buurt

Doordat er op zondag niet in- en uitgecheckt wordt, heeft de zondagsrust een belangrijke plaats bij Diskoffer. ,,Ook staat er onderaan bij elk huis op de website een kaartje met de nabijgelegen kerken aangegeven.’’