Veenendaler Lucas staat vrijdag in de halve finale van The Voice of Holland: ‘Super mooi’

Lucas van Roekel (20) staat komende vrijdag in de halve finale van The Voice of Holland. Na een volgens zijn coach Anouk 'super mooi’ optreden. Een week eerder ging Lucas nog met de hakken over de sloot naar de volgende ronde.

Was er geen corona geweest, dan had de talentvolle zanger Lucas van Roekel nu in Boston aan een prestigieuze opleiding muziek gestudeerd. Het liep anders. Via het tv-programma The Voice of Holland probeert de jonge Veenendaler alsnog zijn droom waar te maken.

Opnieuw hoge ogen

En dat lukt de 20-jarige Veenendaler tot nu toe goed, want vrijdag gooide hij opnieuw hoge ogen. ,,Super mooi’’, noemde zijn coach Anouk de uitvoering van het nummer Lonely. Al merkte coach Jan op dat hij er wel even naast zat in het begin. Waylon was vooral onder de indruk van de emotie die Lucas in het lied wist te brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lucas deed eerder mee aan The Voice Kids. Al had de Veenendaler toen nog niet veel met muziek, zijn zus geloofde in de kracht van zijn stem en gaf hem op. Lucas werd prompt de winnaar van de editie 2015. Wie The Voice Kids wint, mag in het buitenland studeren. Lucas koos voor een muziekopleiding in Londen.

In de horeca aan de slag

Hij zou vervolgens in Boston gaan studeren. Maar door corona kwam hij de Verenigde Staten niet in. Terug in Nederland kon hij nergens optreden. Hij besloot daarom maar in de horecagelegenheid van zijn zus, De Kei in Veenendaal, aan de slag te gaan. Dat gaf hem wel gelegenheid om te proberen ook bij de volwassen editie van The Voice hoge ogen te gooien.



Lucas van Roekel zit nu bij de laatste zes deelnemers.