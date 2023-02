Veenendaler na doorknippen enkelband door het lint bij aanhouding: ‘Laat me eruit, dan gaan we vechten’

‘Het blijft maar terugkomen’: aantal schurftge­val­len neemt toe, dus onderneemt GGD actie in Utrecht

De GGD regio Utrecht en het RIVM ondernemen actie omdat het aantal schurftgevallen in Utrecht blijft toenemen. Met name onder studenten en jongeren is het aantal besmettingen in de afgelopen twee jaar ‘vele malen hoger’ komen te liggen.