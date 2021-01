Veenendaler zwijgt 5 jaar lang over steekpartij en komt nu met een ongeloofwaardig verhaal, OM eist werkstraf

Van de Zandschulp ruikt hoofdtoer­nooi Australian Open

12 januari DOHA - Botic van de Zandschulp is nog één zege verwijderd van het hoofdtoernooi van de Australian Open. In Doha, waar vanwege de coronamaatregelen het kwalificatietoernooi wordt afgewerkt, versloeg de Veenendaler in de tweede ronde de Braziliaan Joao Menezes: 6-3, 6-7, 6-4.