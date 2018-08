Veenendalers drinken geen biertje minder door kogelregen op markt

,,Mensen blijven er niet door weg. Het was niet rustig afgelopen week. Maar het moet wel ophouden. Als dit doorgaat, heeft het zeker effect’’, zegt Jan Peter Schenk eigenaar van Brasserie de Plantage, tevens lid van de stichting Horeca Veenendaal in oprichting. ,,Onze gasten komen vooral om te eten. Die snappen wel dat ze niet om 19.00 uur beschoten worden.’’

Frustrerend

Volgens Schenk leeft het voorval zeker in Veenendaal. ,,Vooral onder collega's en omwonenden. Elke dag vragen buurtbewoners of we al meer weten. Maar we weten niets. Zelfs de betrokkenen weten het niet.’’

Volgens Schenk is het vooral frustrerend dat er geen zicht is op een motief. ,,Toch leeft wel het besef dat het is gericht tegen een specifiek bedrijf, niet tegen de horeca in het algemeen. Maar doordat je niet weet wat er speelt, of wie er achter zit, weet je niet of het een ander bedrijf ook kan overkomen.’’