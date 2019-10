Veenendalers opnieuw in angst na vondst van verdacht pakket: reeks incidenten gaat door

update Verdacht pakketje in Veenendaal: biblio­theek ontruimd, EOD opgeroepen

3 oktober VEENENDAAL - Op het Kees Stipplein in Veenendaal is donderdagochtend een verdacht pakketje gevonden ter hoogte van de Cultuurfabriek. Het pand met onder meer een bibliotheek is daarom uit voorzorg ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen en het directe gebied wordt nu ontruimd.