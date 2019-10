Verdacht pakje bij Cultuurfabriek Veenendaal is loos alarm

UPDATE/VIDEOVEENENDAAL - Het verdachte pakketje bij de Cultuurfabriek in Veenendaal lijkt onschuldig. De EOD heeft het pakketje doorgelicht en het is inmiddels verwijderd. De politie bevestigt dat het gaat om loos alarm. Alle linten zijn inmiddels weg en het plein is weer vrijgegeven.

Een deel van het centrum was even voor één uur weer toegankelijk. Alleen het Stipplein vanaf de Brouwersgracht is nog afgesloten door de hulpdiensten. De EOD heeft röntgenopnames gemaakt van het verdachte pakket en het lijkt niet gevaarlijk omdat een deel van het centrum weer vrij is gegeven. Even na énen is het pakketje weggehaald door mensen van de EOD.

Nadat het omhulsel van het pakketje was verwijderd, was er een langwerpige doos gevonden. Die is zojuist door de EOD onder de arm meegenomen.

Sfeer gelaten

Volledig scherm Een medewerker van de EOD is bezig met het onderzoek. © Herman Stöver Aan de linten langs het afgezette gebied is de sfeer gelaten. Toch maken de inwoners van het centrum zich wel druk om de veiligheid.



,,Wat is het volgende doelwit?’’ vraagt een man op straat. ,,De familie heeft veel meer panden in de stad. Wat gaat er nog meer gebeuren.’'



Even verderop zegt een andere Veenendaalse soortgelijke woorden. ,,Ik woon om de hoek bij het Dak van de Markt. Ja, ik maak me wel zorgen om mijn veiligheid.”

Ramen en deuren sluiten

Burgemeester Gert-Jan Kats is vanochtend kort ter plaatse geweest. Bij omliggende panden werd mensen gevraagd ramen en deuren te sluiten.



Automobilisten die hun auto geparkeerd hebben in de Arie van Hensbergen parkeergarage vlakbij de Cultuurfabriek hebben pech, zij kunnen hun auto niet ophalen. De parkeergarage is afgesloten.

Een ‘witte tas met rood en zwart’

Iemand die in de Cultuurfabriek werkt, meldde dat het om een ‘witte tas met rood en zwart’ zou gaan. Volgens die persoon die anoniem wil blijven, gebeurt het wel eens dat mensen een tas met boeken voor de deur neerleggen in de hoop dat die dan door personeel van de bieb wordt meegenomen. De bibliotheek gaat normaal gesproken om 10.00 uur ’s ochtends open.

VVD-fractievoorzitter Yvonne Bottema woont vlakbij het Kees Stipplein. ,,Wij kunnen als we willen het complex uit via de kant van de Helling’’, vertelt ze. Ook de gemeenteraad maakt zich zorgen om wat er de afgelopen dagen loos is in Veenendaal.



Maar de politiek heeft nog geen vragen gesteld. Bottema: ,,De topprioriteit is nu dat de politie zijn onderzoek doet, we zijn allemaal bezorgd maar we wachten vooral op wat het onderzoek op gaat leveren.”