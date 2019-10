Verdacht pakketje in Veenendaal: bibliotheek ontruimd, EOD opgeroepen

De omgeving van het plein is door de politie afgezet. Wat voor een pakketje het precies is, is nog niet bekend, maar na een eerste bevinding van de Explosievenverkenner is wel besloten om de EOD op te roepen. De EOP is momenteel aan het onderzoeken en daarom worden omstanders gesommeerd om te vertrekken. Het Kees Stipplein was al ontruimd, nu moet iedereen weg van plekken die direct zicht hebben op het gebouw van de Cultuurfabriek. Dat betekent dat mensen ook weg moeten van het Thoomesplein, stadsstrand en Brouwersgracht die daar staan te kijken.