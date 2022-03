Verkiezingen Veenendaal: vier kandidaten kunnen met voorkeurstemmen in de raad en Makineli zit er weer bij

Vier kandidaten bij de Veenendaalse gemeenteraadsverkiezingen kunnen met voorkeurstemmen een zetel krijgen in de gemeenteraad. Voor Yasin Makineli is dat al de tweede keer op rij. Of de kandidaten ook gebruik gaan maken van dat recht, hangt af van afspraken die binnen de partijen zijn gemaakt.

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal meldde deze middag dat kandidaten minimaal 226 stemmen nodig hebben om in de gemeenteraad te kunnen komen, als ze niet op een verkiesbare plaats staan. Volgens de vandaag gepubliceerde uitslagenlijst geldt dat voor vier personen. Dat betreft Teus Nieboer (ProVeenendaal, 263 voorkeurstemmen), Yasin Makineli (Lokaal Veenendaal, 437), Maud Veraar (D66, 459) en Kim Faber (GroenLinks, 557).

Tweede keer op rij voor Makineli

Voor Makineli is het de tweede keer op rij dat hij met voorkeurstemmen in de gemeenteraad zou komen. In 2018 haalde hij als nummer vier op de lijst van Denk Veenendaal meer stemmen dan lijsttrekker Gökhan Çoban. Makineli gaf toen zijn voorkeurszetel op ten faveure van Çoban, maar hij kwam in januari 2019 alsnog in de raad toen Çoban meedeed voor de provinciale verkiezingen.

Makineli stapte vorig jaar op bij Denk en stond nu op de vijfde plek bij Lokaal Veenendaal, dat drie zetels pakte. Als Makineli met voorkeurstemmen de raad in zou gaan, zou dat het boegbeeld van de partij, Kees Lochtenberg, zijn zetel kosten.

Quote Vier jaar geleden heb ik dat niet gedaan, dat kan ik nu eigenlijk niet doen. Dan stemt niemand meer op me. Yasin Makineli

Deze keer wil Makineli wel in de raad gaan zitten. ,,Vier jaar geleden heb ik dat niet gedaan, dat kan ik nu eigenlijk niet doen. Dan stemt niemand meer op me. Maar ik zou het wel erg vinden als Kees Lochtenberg er dan niet in komt. We hebben het er vooraf natuurlijk wel over gehad en ik weet hoe Kees er in staat, die vindt dat ik die zetel dan ook moet innemen.”

Makineli hoopt dat Lokaal Veenendaal in het college van B en W komt. ,,Want als we een wethouder leveren, kan Kees wel gewoon in de raad blijven.” Het jonge raadslid houdt dan ook nog even wat slagen om de arm. ,,We moeten toch eerst even afwachten hoe het met de definitieve uitslag maandag af gaat lopen. Ik ben wel heel blij met al die voorkeursstemmen, het waren er nog meer dan vier jaar geleden (toen 293, nu 437).

Mannelijke lijsttrekkers overvleugeld door vrouwelijke nummer twee

Opvallend bij D66 en GroenLinks (ieder 1 zetel bij de verkiezingen) is dat de mannelijke lijsttrekker (en raadslid) afgetroefd werden door de vrouwelijke nummer twee op de lijst. Bij D66 haalde nieuwkomer Maud Veraar meer stemmen dat Youssef Boutachekourt en bij GroenLinks deed nieuwkomer Kim Faber hetzelfde ten koste van Tijs van der Weele.

Bij ProVeenendaal (zeven zetels volgens de laatste tellingen) stond Teus Nieboer negentiende op de lijst, maar hij mag op grond van de voorkeurstemmen de raad in.

Of de vier kandidaten van hun recht gebruik gaan maken, is nog niet bekend. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas maandag bekend gemaakt. Dan wordt ook de verdeling van de restzetels bekend.

