Verstandelijk beperkte Armando voor derde keer beroofd van e-bike: ‘Hij heeft heel hard om hulp geroepen’

Vijf parkietjes in doos gedumpt in Veenendaal­se container: ‘Dit is dierenmis­han­de­ling’

27 augustus VEENENDAAL - Vijf parkietjes, gedumpt in een doos in een ondergrondse papiercontainer in Veenendaal. Medewerkers van de dierenambulance Gelderse Vallei wisten vandaag en gisteren niet wat ze zagen in een container aan de Duivenwal.