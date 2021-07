Verzamelaar Ruben (29) heeft meer dan honderd Disney spullen: ‘Als ik een baaldag heb, zet ik de Lion King op’

Hoe is jouw liefde voor Disney ontstaan?

Ruben: ,,Ik heb het Disney virus eigenlijk al zo’n 23 jaar te pakken. Toen ik zes jaar was ging ik met mijn familie naar Disneyland Parijs voor het 12,5-jarig huwelijk van mijn ouders. Ik ontmoette Mickey en Minnie Mouse en dat was echt een magische ervaring. Inmiddels heb ik een bonte verzameling aan dvd’s, cd’s, knuffels, beeldjes en stripboeken. Disney is tijdloos en voor jong en oud. Ik kan helemaal mijn ei kwijt in mijn verzameling. Als ik een baaldag heb, zet ik een cd van de Lion King op. Ik swing dan door de kamer en voel me direct beter. Het zijn zulke vrolijke figuren en lekkere deuntjes.’’