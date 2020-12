Videobeelden vrijgegeven: zo valt de politie binnen bij Veenendaalse drugsdealer

De inval vond al plaats op 21 november, maar het duurde even voordat de politie de beelden deelde. In het filmpje leggen verschillende agenten uit dat er meldingen binnenkwamen dat de man in kwestie een lokale drugsdealer zou zijn. ,,Vandaar dat we een actie gepland hebben om de jongen aan te houden”, aldus een agent.

Inval

Spannende camerabeelden, vermoedelijk van bodycams, laten zien hoe de politie de flat met een groot team omsingelt en een zogeheten instap (oftewel een inval) doet. De politie komt ‘binnen zonder te kloppen’, wat inhoudt dat de deur van de dealer na enkele aankondigingskreten geforceerd wordt.



Volgens de agenten die later in het filmpje aan het woord komen zijn er veel drugs aangetroffen in de woning. ,,De verdachte is dezelfde week nog aangehouden. Samen met de gemeente, en in afstemming met de burgemeester, wordt er gekeken of er bestuurlijke mogelijkheden zijn. Of de woning gesloten wordt, of er een last onder dwangsom wordt opgelegd”, aldus een agent.