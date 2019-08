Vindplaats Veenendaalse tijgermug blijft nog even een vraagteken

Hoe zat het ook alweer met de tijgermug in Veenendaal?

In augustus 2016 werden de bewoners van de wijk Dragonder-Noord opgeschrikt met het nieuws dat de Aziatische tijgermug in hun wijk was opgedoken. De dieren worden meestal aangetroffen bij bedrijven die handelen in autobanden. In Veenendaal was het voor het eerst dat de mug in een woonwijk werd aangetroffen.



Het ging aanvankelijk om twee exemplaren, uiteindelijk werden er 56 tijgermuggen gevonden. De hele zomer en herfst werden er vallen uitgezet en potentiële broedplaatsen van de mug aangepakt. En met succes, want sindsdien is de tijgermug niet meer in Veenendaal aangetroffen.