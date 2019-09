Vindplaatsen gevaarlijke tijgermuggen Veenendaal eindelijk bekendgemaakt

VEENENDAAL - De tijgermuggen in Veenendaal zijn in 2016 gevonden in de straten ’t Koetshuis, Hofstede en Handjesgras in Veenendaal. Dat blijkt uit rapportages van de NVWA die deze maand openbaar zijn gemaakt.

In augustus 2016 werden de bewoners van de wijk Dragonder-Noord opgeschrikt met het nieuws dat de Aziatische tijgermug in hun wijk was opgedoken. De insekten worden meestal aangetroffen bij bedrijven die handelen in autobanden. In Veenendaal was het voor het eerst dat de mug in een woonwijk werd aangetroffen.

Na 2016 niet meer gevonden

Het ging aanvankelijk om twee exemplaren, uiteindelijk werden er 56 tijgermuggen gevonden. De hele zomer en herfst werden er vallen uitgezet en potentiële broedplaatsen van de mug aangepakt. En met succes, want sindsdien is de tijgermug niet meer in Veenendaal aangetroffen.

Lang werden de vindlocaties door de NVWA geheim gehouden. Na een rechtszaak aangespannen door het platform Stop Invasieve Exoten moest de organisatie van de Raad van State de vindplaatsen alsnog openbaar maken. Dat is nu gebeurd. Uit de stukken blijkt dat de mug op drie verschillende plekken is gevonden. De straten liggen wel vlakbij elkaar en ook vlakbij een bedrijventerrein.

Zikakoorts

Het vermoeden bestond dat de mug via autobanden naar Nederland is gekomen. De mug kan allerlei tropische ziekten verspreiden, waaronder zikakoorts. Dat is de reden waarom de NVWA bij een vondst onmiddellijk vol in de aanval gaat om te zorgen dat het diertje zich niet vestigt op meer plekken in Nederland.