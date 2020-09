Voetballertje (8) in Veenendaal achternagezeten door scooterrijder

Extra alert

Iedereen weet over wie het gaat

,,Als we gesloten zijn, kan de politie of handhaving makkelijk optreden, dan zijn ze immers in overtreding van het strafrecht. Als we open zijn is het terrein in principe voor iedereen toegankelijk, dan moeten ze worden weggestuurd. Daarom hebben we het bericht op onze website gezet, zodat iedereen weet over wie het gaat en ze hen kunnen wegsturen.”



De club heeft geen aangifte gedaan van de incidenten, maar adviseert ouders dat wel te doen.