Voetgangster ernstig gewond bij aanrijding door auto: traumahelikopter opgeroepen

Veenendaal heeft dertien plekken op het oog voor het plaatsen van struikel­ste­nen

VEENENDAAL - Veenendaal hoopt volgend jaar de eerste struikelstenen in de stad te kunnen plaatsen. Dat meldt de werkgroep die er onderzoek naar doet in opdracht van de gemeente. Er zijn dertien plekken in Veenendaal die in aanmerking komen.

31 oktober