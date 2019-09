Voice kid uit Veenendaal snel volwassen in de muziekwereld: ‘De Ziggo Dome zou te gek zijn’

Zittend aan de lange eettafel in de woonkamer van zijn ouderlijk huis in Veenendaal vertelt Lucas van Roekel (18) over zijn plannen en dromen in de muziekwereld.



Het afgelopen jaar woonde hij in Londen, waar hij studeerde aan de prestigieuze muziekschool, het British & Irish Modern Music Institute (BIMM Institute). Zijn talent viel op bij directrice Michelle Humphreys, die hem voordroeg aan het Berklee College of Music in Boston, bekend als de beste particuliere muziekschool ter wereld. Lucas mag zijn opleiding daar vervolgen.



,,Dit is wel wat stapjes hoger dan Londen. De VS is toch het land van de popmuziek en de rhythm-and-blues, wat mijn stijlen zijn. Ik laat alles maar op me afkomen’’, zegt Lucas. Wanneer hij naar Boston verhuist, weet hij nog niet.