Voor deze verwaarloosde bordercollie kwam hulp van inspectie en de dierenarts te laat

Euthanasie was volgens de arts de enige juiste oplossing, meldt de LID. De eigenaar moet nu opdraaien voor de kosten die zijn gemaakt.



De tip over de hond kwam in Driebergen binnen via het noodnummer 144, waar mishandeling en verwaarlozing van dieren gemeld kan worden. Als het huis- en hobbydieren betreft, wordt meestal de LID ingeschakeld.