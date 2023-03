De in Veenendaal opgegroeide actrice Charlotte Ha (27) speelt één van de hoofdrollen in het toneelstuk Happy in Holland, over het opgroeien in een Chinees-Indisch restaurant. ,,Het is superleuk dat het stuk zo’n succes is. Het is bijna overal uitverkocht en we krijgen hele mooie reacties”, vertelt Charlotte Ha.

‘Happy in Holland’ zorgt volgens haar voor veel herkenning bij het publiek. ,,Voor veel mensen is het Chinees-Indische restaurant nostalgie, omdat ze er vaak zijn geweest. Het is goedkoop, je krijgt er hartstikke veel eten en de kroepoek is vaak gratis. Inmiddels behoort het in Nederland tot het immaterieel cultureel erfgoed, maar wat weten we eigenlijk van de mensen die in de restaurants werken?”

Band met haar moeder

Happy in Holland, vanavond te zien in Theater Junushoff in Wageningen, is volgens Ha de eerste theatervoorstelling in Nederland over de Chinese gemeenschap die is opgegroeid in een restaurant. In het stuk speelt ze de rol van Happy, die terugkijkt op haar jeugd en de band met haar moeder.

,,Voor het publiek met een Chinese achtergrond zijn de cultuurverschillen, taalbarrières, het verantwoordelijkheidsgevoel en het altijd moeten werken erg herkenbaar. Happy vond haar moeder niet goed genoeg, omdat ze anders was dan de andere moeders. Later in het stuk beseft ze dat dit niet terecht was.”

Geschaamd

Zelf groeide Ha ook op in het restaurant van haar ouders. ,,Ik heb me nooit echt tegen mijn moeder afgezet, maar ik heb me wel eens voor haar geschaamd. Bijvoorbeeld als ze Nederlandse tradities niet helemaal begreep of woorden verkeerd uitsprak. Net als Happy wilde ik vooral gezien worden als meer dan het meisje van het Chinese restaurant.”

Ha hoopt dat het toneelstuk voor verbinding zorgt. ,,De generatie voor ons had geen andere keuze dan hier te werken in het restaurant. Hun kinderen kunnen studeren en hebben vaak andere dromen. Daarom verdwijnen er steeds meer Chinees-Indische restaurants. Ik denk dat er een wereld opengaat als je weet wat er zich achter het luikje afspeelt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.