Voorleesfeestje in de bibliotheek in Veenendaal: ‘Het verbetert de band tussen ouder en kind’

Op veel plekken in Nederland zijn woensdag de Nationale Voorleesdagen afgetrapt. Bij de bibliotheek in Veenendaal gebeurde dat met een heus voorleestfeest. ,,Voorlezen heeft eigenlijk alleen maar voordelen.”

Rond de klok van drie stroomde Zaal 1 op de eerste verdieping van de bibliotheek in de Veenendaalse Cultuurfabriek vol met kinderen. Waar de een weifelend aan de hand van mama of papa binnenliep, rende de ander enthousiast naar een van de gekleurde stoelen die in rijen waren opgesteld voorin de zaal.

Veel kinderen hadden knuffels bij zich. Er werd door bibliotheekmedewerker Antoinette van Nierop namelijk voorgelezen uit Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Het prentenboek van het jaar, dat gaat over de jonge Maximiliaan. Hij is alleen thuis en bouwt een feestje met zijn speelgoedbeesten. Een wild en vies feest, dat zorgt voor een enorme puinhoop in huis.

Aandachtig luisteren

In tegenstelling tot bij Maximiliaan thuis, bleef het feestje in de bieb bescheiden. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal, dat werd verteld met behulp van een voorleespop: een miniknuffel die op een vinger kon worden geplaatst. Later in de middag werd er door de aanwezige kinderen geknutseld en gespeeld.

De Voorleesdagen worden jaarlijks georganiseerd door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Ze zijn bedoeld om voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. In Veenendaal wordt uitgepakt met onder meer een speurtocht en een familievoorstelling.

‘Fantasie groeit’

Dat is nodig, volgens jeugdbibliothecaris Miriam Bakker van de Veenendaalse bibliotheek. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. ,,Kinderen die al vanaf dat ze een baby zijn worden voorgelezen, ontwikkelen zich relatief snel en goed. Hun fantasie groeit, en ook hun empathisch vermogen. Daartegenover staat dat bij kinderen die niet worden voorgelezen een achterstand ontstaat.”

Voorlezen heeft nog meer voordelen, vertelt Bakker. ,,Het versterkt de band tussen ouder en kind. En bij temperamentvolle kinderen heeft het een rustgevende werking. Maar wat ook heel belangrijk is: kinderen leren zo op jonge leeftijd hoe leuk boeken zijn en hoe leerzaam lezen is. Eigenlijk heeft voorlezen alleen maar voordelen.”

Volledig scherm Antoinette van Nierop leest voor uit het prentenboek ‘Maximillaan Modderman geeft een feestje’ in de bibliotheek van Veenendaal. Op haar vinger de voorleespop. © Herman Stöver

