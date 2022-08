Voorlopig geen studentenwoningen in Veenendaal: ‘Maar de ambitie is er nog wel’

Lange tijd leek het erop dat er nog dit jaar een studentenhuis zou verrijzen in het niet-studentikoze Veenendaal. Aan het Huzarenpad in de wijk Dragonder-Oost zouden negen studenten hun intrek nemen in een pand van woningcorporatie Veenvesters. Het pand, dat eerder in gebruik was door een woongroep van Philadelphia Zorg, werd in mei opgeleverd na een verbouwing.