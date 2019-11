Vrachtwagen raakt auto op A12 bij Veenendaal

poll Poll: Ganzen en kippen met de functie van verkeers­drem­pels; een goed idee?

21 november OVERBERG - Geen drempels, wegversperringen of flitsers. Nee, een kalkoen, dertig kippen, twee ganzen en drie eenden zorgen ervoor dat bestuurders zich aan de snelheid van 30 kilometer per uur houden op de Haarweg in Overberg.