Vreugde en opluchting bij geslaagde vmbo-scholieren op Het Perron in Veenendaal

Om elkaar te feliciteren en de gelukwensen van verschillende aanwezige docenten te ontvangen. ,,Er hing een spandoek van 10 meter aan ons pand, ook gingen er veel vlaggen in top. Altijd weer een feestelijk gezicht bij een uitgelaten stemming”, vertelde coördinator Gerard Pitlo namens Het Perron.



,,Dat is een blijk van waardering. We zijn blij voor onze leerlingen. ‘Trots op jou’, staat er ook op het spandoek. Daar mogen we best even bij stilstaan. Niet te lang, want de meeste scholieren wisten daarna niet hoe snel ze het pand moesten verlaten om op allerlei plaatsen hun examenfeestjes te vieren. Zo hoort het natuurlijk ook.”