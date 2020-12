Vrouw (26) slingert onder invloed over de A12, rijdt tegen vangrail en moet rijbewijs inleveren

Taakstraf voor jongen die tas van 71-jarige vrouw op straat roofde

8 december ARNHEM – Een zeventienjarige jongen uit Veenendaal die een jaar geleden op klaarlichte dag een 71-jarige vrouw in zijn woonplaats op straat samen met een ander van haar tas beroofde en later met haar pinpas probeerde te pinnen, is dinsdag door het gerechtshof veroordeeld tot een taakstraf.