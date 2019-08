Vrouw loopt hoofdwond in Veenendaal

OM wil tot 30 maanden cel voor Veenenda­lers vanwege bedrijfsma­ti­ge hennep­teelt

7 augustus VEENENDAAL/ARNHEM - Dertig maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat is de straf die woensdag is geëist tegen de 29-jarige Mahi A. uit Veenendaal. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij de belangrijkste man van een criminele organisatie die jarenlang bezig was met het telen en verkopen van hennep In Veenendaal en Arnhem.