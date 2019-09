Vuilniswagen weggezakt in Veenendaal

‘In brand gestoken bus met lachgas Veenendaal is van uitbater café waar vijf aanslagen op waren’

27 september VEENENDAAL - Een witte bestelbus, gevuld met flessen en patronen lachgas, is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand. Vermoedelijk is de bus van Sytse Tamminga, de uitbater van café Het Dak van de Markt. Die kroeg is eerder bekogeld met een brandbom en drie keer beschoten. Vorige week is er een handgranaat in een tasje aan de deur gehangen.