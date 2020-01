Vuurwerkhandel vreest verbod: ‘Het is de doodsteek, maar niet de oplossing’

,,Want dat is voor ons de doodsteek", zegt directeur Gert Breeschoten van GBV-Weco in Veenendaal, ’s lands grootste vuurwerkgroothandel. ,,Het ontneemt ons de inkomsten, maar het lost ook niks op. Want een verbod is gewoon niet te handhaven.’’



Volgens Breeschoten zijn gemeenten nu al amper in staat om bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in te voeren, omdat ze onvoldoende mensen hebben om toezicht te houden. Daarbij is volgens hem het in Nederland verkrijgbare vuurwerk het probleem niet. ,,De meeste ellende komt van zwaar vuurwerk dat alleen maar over de grens te koop is. Met het Nederlandse vuurwerk kunnen in principe geen ongelukken gebeuren.’’



Mits het goed wordt gebruikt. Breeschoten pleit dan ook voor voorlichting op scholen over het gebruik van vuurwerk. ,,Want je ziet bijvoorbeeld dat bij het eerste oogletsel dat is ontstaan geen vuurwerkbril is gedragen.”