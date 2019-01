Wanneer is iemand met verward gedrag ook een verward persoon?

Is er inmiddels meer bekend over het incident in Veenendaal?

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of er maandag in Veenendaal met een echt wapen is geschoten en of er iemand in gevaar is geweest. ,,Wij kregen de melding dat er iemand geschoten zou hebben. Er heeft in elk geval niemand aangifte gedaan.” De auto die in verband met de melding werd gezocht, werd gevonden op de A15 nabij de afrit Tiel. De aangehouden man wordt nog verhoord.