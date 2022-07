‘We wisten het niet’: waarom Veenendaal niet eerder stopte met fraudescorekaart

Veenendaal krijgt grote, nieuwe en gratis fietsen­stal­ling aan Brouwers­gracht

VEENENDAAL - Nu staan ze nog schots en scheef op straat geparkeerd. Vanaf november kan iedereen zijn fiets of e-bike kwijt in een nieuwe fietsenstalling aan de Brouwersgracht in het centrum van Veenendaal. En het nog mooiere nieuws: het kost helemaal niets.

